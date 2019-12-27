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Экономика

Банки будут платить за переводы по номеру телефона

С 1 января банкам придётся платить комиссию за использование Системы быстрыx платежей, которая включает в себя переводы по номеру телефона. Плату будет взимать Центральный банк РФ в размере от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы операции, пишет ТАСС.

Ожидается, что в свою очередь банки введут комиссию для своих клиентов за пользование Системой быстрых платежей. Некоторые кредитные организации уже сделали соответствующие заявления.

В то же время генеральный директор Национальной системы платежных карт   Владимир Комлев считает, что для сохранения и расширения клиентской базы многие банки могут отказаться от введения комиссии.

Система быстрых платежей заработала в январе 2019 года. Она позволяет  переводить деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. Ещё одна функция системы – оплата товаров и услуг по QR-коду, однако, за год такой опцией россияне воспользовались всего несколько десятком раз.

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