Роспотребнадзор оштрафовал на 3,2 млн рублей торговцев снюсами
В России проведены масштабные проверки торговых точек. Роспотребнадзор выявлял места продажи снюсов - опасных препаратов, содержащих никотин. Выявлены около 7 тысяч партий, более 887 тысяч единиц, сообщает ТАСС.
Никотиносодержащие некурительные препараты изъяты из оборота, наложены штрафы на сумму 3,2 млн рублей. «Более 200 материалов направлены в суды», - сообщили в ведомстве.
При этом, отмечено специалистами Роспотребнадзора, свыше 815 единиц продукции - импортного производства.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконную торговлю некурительными смесями. На данный момент их предлагают покупателям под видом жевательных конфет и леденцов.
Их употребление опасно, особенно для детей и подростков.
Власти Псковской области прорабатывают вопрос о введении ограничительных мер для распространения снюсов. В декабре в образовательных учреждениях проведены мероприятия для учащихся по разъяснению опасности употребления никотиносодержащих препаратов.