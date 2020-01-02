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Роспотребнадзор оштрафовал на 3,2 млн рублей торговцев снюсами

В России проведены масштабные проверки торговых точек. Роспотребнадзор выявлял места продажи снюсов - опасных препаратов, содержащих никотин. Выявлены около 7 тысяч партий, более 887 тысяч единиц, сообщает ТАСС.

Никотиносодержащие некурительные препараты изъяты из оборота, наложены штрафы на сумму 3,2 млн рублей. «Более 200 материалов направлены в суды», - сообщили в ведомстве. 

При этом, отмечено специалистами Роспотребнадзора, свыше 815 единиц продукции - импортного производства. 

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконную торговлю некурительными смесями. На данный момент их предлагают покупателям под видом жевательных конфет и леденцов.

Их употребление опасно, особенно для детей и подростков. 

Власти Псковской области прорабатывают вопрос о введении ограничительных мер для распространения снюсов. В декабре в образовательных учреждениях проведены мероприятия для учащихся по разъяснению опасности употребления никотиносодержащих препаратов. 

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