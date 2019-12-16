В Псковской области запретят продажу синтетической никотиносодержащей продукции детям

20:17, 16 декабря 2019, ПАИ

Власти Псковской области выступят с законодательной инициативой запрета продажи несовершеннолетним продукции, содержащей синтетический никотин. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом говорилось на заседании региональной антинаркотической комиссии в понедельник, 16 декабря. По поручению главы региона Михаила Ведерникова провел заседание руководитель УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Участники обсудили вопросы о распространении жевательной и иной продукции с содержанием синтетического никотина. Из многих регионов России поступают сообщения о том, что несовершеннолетние, употребляя эту продукцию, наносят вред своему здоровью. Как отметил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов, в Псковской области таких случаев выявлено не было.

«С точки зрения закона, такая продукция не содержит табак, поэтому запрет на ее распространение несовершеннолетним не действует. При этом содержание никотина в одной конфете может достигать до 100 миллиграммов», — акцентировал внимание Сергей Титов и добавил, что правоохранительные органы ведут проверочные и профилактические мероприятия в образовательных учреждениях.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Региональная антинаркотическая комиссии приняла решение о разработке Комитетом по здравоохранению Псковской области методических материалов о вреде подобной продукции. Законопроект о запрете ее продажи уже введен в ряде регионов России. В этой связи Псковская область сможет использовать их положительный опыт.

«Данный вопрос нам надо решить в кратчайшие сроки», — подытожил обсуждение вопроса Алексей Овсянников.

В ходе заседания антинаркотической комиссии также были рассмотрены вопросы о комплексе мер, которые принимаются руководством Бежаницкого, Палкинского, Локнянского и Пустошкинского районов по пропаганде здорового образа жизни и борьбе с употреблением наркотических веществ и алкоголизации населения. Их работа в этом направлении была признана удовлетворительной.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Также и.о. ректора ПсковГУ Наталья Ильина рассказала о проведении профилактических мер среди студентов. Руководитель вуза отметила, что профилактическую работу проводят студенческие волонтеры, кураторы студенческих групп и руководство университета. Особое внимание уделяется проверке общежитий.

«В новом учебном году при помощи современных экспресс-тестов были обследованы первокурсники вуза. По результатам исследования не было выявлено студентов, употреблявших наркотические вещества», — сообщила Наталья Ильина, выразив готовность активно сотрудничать с правоохранительными органами.

На заседании представители комиссии приняли план работы на 2020 год, в котором отражены основные аспекты межведомственного взаимодействия и работы региональных властей по противодействию распространения наркотических средств и профилактической работе.