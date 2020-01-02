В Дно женщина убила сожителя при попытке успокоить его

14:03, 03 января 2020, ПАИ

В Дно в первый день наступившего года произошло убийство. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, в полицию поступил звонок о том, что в одном из домов до приезда скорой скончался мужчина от полученного ножевого ранения.

На месте следователи выяснили, что 53-летняя женщина попыталась успокоить своего сожителя – мужчину 46 лет. В какой-то момент она схватила со стола кухонный нож и ударила им мужчину в плечо. Удар оказался такой силы, что повреждено было легкое. Как позднее констатировали специалисты по результатам медицинской экспертизы, смерть наступила от массивной кровопотери еще до прибытия врачей.

«Порховским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УКРФ (убийство)», - отметили в ведомстве.

Женщина задержана.

Устанавливаются все детали произошедшего.