0
21:41
«Год уходит»: Подводим итоги 2019-го и вспоминаем самые яркие моменты
18:09
Скорые, ЖКХ, свет: Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Декабрь 2019
20:28
Новое управление появится в администрации Псковской области
21:04
Соединительный союз: В Псковской области избран новый руководитель регионального избиркома
12:49
Избран новый глава Избиркома Псковской области
14:05
Замглавы администрации Пскова станет гостем ПАИ-live
13:46
Глава Пскова о развитии города: ПАИ-live с Еленой Полонской
Еще новости
Политика

Генконсульство Австрии откроется в Петербурге, в зону обслуживания войдет Псковская область

В Санкт-Петербурге откроется Генеральное консульство Австрии в целях расширения культурных, научных и экономических связей между Россией и Австрией, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Консульский округ включит в себя территории Псковской области, Карелию, Санкт-Петербург, Новгородскую, Ленинградскую, Мурманскую области.

В марте 2019 года прозвучало заявление о намерении Австрии открыть представительства в Санкт-Петербурге и Новосибирске, почетное консульство уже открыли в сентябре в Новосибирске.

Теперь идет подбор помещений для генконсульства в Петербурге для служебные нужд и проживания сотрудников. Распоряжением правительства предписано  при необходимости выделить земельные участки под их строительство.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Новое управление появится в администрации Псковской области
29 декабря 2019
Новое управление появится в администрации Псковской области
Избран новый глава Избиркома Псковской области
27 декабря 2019
Избран новый глава Избиркома Псковской области
Замглавы администрации Пскова станет гостем ПАИ-live
26 декабря 2019
Замглавы администрации Пскова станет гостем ПАИ-live
Глава Пскова о развитии города: ПАИ-live с Еленой Полонской
26 декабря 2019
Глава Пскова о развитии города: ПАИ-live с Еленой Полонской
33 сессия Псковской городской думы шестого созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 декабря 2019
33 сессия Псковской городской думы шестого созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
25 декабря 2019
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
Николай Цветков покидает должность заместителя губернатора Псковской области
24 декабря 2019
Николай Цветков покидает должность заместителя губернатора Псковской области
Елена Полонская стала секретарем городского отделения «Единой России»
23 декабря 2019
Елена Полонская стала секретарем городского отделения «Единой России»

Идет загрузка...