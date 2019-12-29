Генконсульство Австрии откроется в Петербурге, в зону обслуживания войдет Псковская область

17:35, 03 января 2020, ПАИ

В Санкт-Петербурге откроется Генеральное консульство Австрии в целях расширения культурных, научных и экономических связей между Россией и Австрией, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Консульский округ включит в себя территории Псковской области, Карелию, Санкт-Петербург, Новгородскую, Ленинградскую, Мурманскую области.

В марте 2019 года прозвучало заявление о намерении Австрии открыть представительства в Санкт-Петербурге и Новосибирске, почетное консульство уже открыли в сентябре в Новосибирске.

Теперь идет подбор помещений для генконсульства в Петербурге для служебные нужд и проживания сотрудников. Распоряжением правительства предписано при необходимости выделить земельные участки под их строительство.