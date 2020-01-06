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Политика

Эстония не будет ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сообщил, что ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года продолжать не намерены. Таллин не будет ратифицировать договор, даже если его первой ратифицирует Москва, сообщают РИА Новости.

Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий (Ивангорода и Печорского района, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года) это будет иметь огромные юридические последствия», - уверен Хенн Пыллуаас.

Спикер считает, что в этом случае аннулируется Тартуский мирный договор и правопреемственность республики.

Тартуский мирный договор был заключен в феврале 1920 года после окончания боевых действий в Освободительной войне 1918-1920 годов. Советская Россия – первое в мире государство, которое признало независимость Эстонии. Между странами была установлена линия госграницы.

К Эстонии отошла часть российских земель – Ивангород Ленинградской области, а также Печорский район Псковской области. В 1944 году территории вернули РСФСР.

Таллин данный договор называет основополагающим документом, который подтверждает суверенитет страны. Россия же рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.

Соглашение стало причиной того, что страны до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально его подписали в 2005 году. Таллин в процессе ратификации в одностороннем порядке включил в закон преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский договор. Однако Москва расценила это как возможность в дальнейшем предъявлять территориальные претензии и отозвали подпись.

В феврале 2014 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его эстонский коллега Урмас Паэт подписали новые договоры о государственной границе, и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах.

В договорах добавили положения о том, что страны не имеют территориальных претензий друг к другу. Документы были направлены на ратификацию в Госдуму и парламент Эстонии прошлого созыва.

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