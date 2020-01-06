0
17:57
Михаил Ведерников поднялся на семь строчек в рейтинге влияния глав регионов РФ в декабре
15:10
Владимир Путин затронет тему бедности в послании к Федеральному собранию
21:41
«Год уходит»: Подводим итоги 2019-го и вспоминаем самые яркие моменты
18:09
Скорые, ЖКХ, свет: Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Декабрь 2019
20:28
Новое управление появится в администрации Псковской области
21:04
Соединительный союз: В Псковской области избран новый руководитель регионального избиркома
12:49
Избран новый глава Избиркома Псковской области
Еще новости
Политика

Пушков: Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией

Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией, заявил сенатор Алексей Пушков. Об этом пишет РИА Новости.

«Этого не будет, пока призрак Тарту-1920 бродит по коридорам рийкикогу», — написал он в твиттере.

Политик отметил, что в 2014 году Москва и Таллин приблизились к ратификации соглашения, однако этот шанс был упущен по вине Эстонии.

Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года. По его мнению, в таком случае будет аннулирован Тартуский мирный договор, что «будет иметь огромные юридические последствия».

По Тартускому мирному договору 1920 года Эстонии отошла часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Эстонские власти считают, что это соглашение подтверждает суверенитет страны, однако в России его расценивают исключительно как исторический документ, не имеющий юридической силы.

Первоначально договор о границе Москва и Таллин подписали в 2005 году, но процессе ратификации эстонские власти со своей стороны включили в него преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский договор. Москва отозвала подпись, расценив этот шаг как создание предпосылки для территориальных претензий в будущем.

В 2014 году стороны подписали новые договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В соглашении уточнялось, что Россия и Эстония не имеют территориальных претензий друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы направили на ратификацию в Госдуму и парламент Эстонии прошлого созыва.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поднялся на семь строчек в рейтинге влияния глав регионов РФ в декабре
06 января 2020
Михаил Ведерников поднялся на семь строчек в рейтинге влияния глав регионов РФ в декабре
Владимир Путин затронет тему бедности в послании к Федеральному собранию
04 января 2020
Владимир Путин затронет тему бедности в послании к Федеральному собранию 1
Новое управление появится в администрации Псковской области
29 декабря 2019
Новое управление появится в администрации Псковской области
Избран новый глава Избиркома Псковской области
27 декабря 2019
Избран новый глава Избиркома Псковской области
Замглавы администрации Пскова станет гостем ПАИ-live
26 декабря 2019
Замглавы администрации Пскова станет гостем ПАИ-live
Глава Пскова о развитии города: ПАИ-live с Еленой Полонской
26 декабря 2019
Глава Пскова о развитии города: ПАИ-live с Еленой Полонской
33 сессия Псковской городской думы шестого созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 декабря 2019
33 сессия Псковской городской думы шестого созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
25 декабря 2019
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области

Идет загрузка...