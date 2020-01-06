Пушков: Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией

13:08, 08 января 2020, ПАИ

Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией, заявил сенатор Алексей Пушков. Об этом пишет РИА Новости.

«Этого не будет, пока призрак Тарту-1920 бродит по коридорам рийкикогу», — написал он в твиттере.

Политик отметил, что в 2014 году Москва и Таллин приблизились к ратификации соглашения, однако этот шанс был упущен по вине Эстонии.

Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года. По его мнению, в таком случае будет аннулирован Тартуский мирный договор, что «будет иметь огромные юридические последствия».

По Тартускому мирному договору 1920 года Эстонии отошла часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Эстонские власти считают, что это соглашение подтверждает суверенитет страны, однако в России его расценивают исключительно как исторический документ, не имеющий юридической силы.

Первоначально договор о границе Москва и Таллин подписали в 2005 году, но процессе ратификации эстонские власти со своей стороны включили в него преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский договор. Москва отозвала подпись, расценив этот шаг как создание предпосылки для территориальных претензий в будущем.

В 2014 году стороны подписали новые договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В соглашении уточнялось, что Россия и Эстония не имеют территориальных претензий друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы направили на ратификацию в Госдуму и парламент Эстонии прошлого созыва.