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Общество

За первую неделю 2020 года в Псковской области произошло 39 пожаров

В ГУ МЧС России по Псковской области подвели итоги новогодних праздников. С 1 по 8 января 2020 года на территории региона зарегистрировано 39 пожаров, на которых пострадал один человек, погибло два человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Основная доля пожаров произошла в жилом секторе. Причинами данных пожаров явился человеческий фактор: нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. Пожаров, связанных с использованием пиротехники, не зарегистрировано.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин отметил, что сотрудниками управления осуществлялось дежурство на объектах и в местах проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей. Происшествий при проведении данных мероприятий не допущено.

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