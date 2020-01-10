Три автомобиля вылетели в кювет на автодороге Остров — Вышгородок

09:25, 10 января 2020, ПАИ

Три автомобиля съехали в кювет на автодороге Остров — Вышгородок в Псковской области утром 9 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, около 6:00 в Островском районе 40-летний житель Пыталово на автомобиле LADA Largus не справился с управлением. Машина съехала в кювет, где перевернулась. Мужчина получил ушибы, госпитализация не потребовалась.

Около 8:40 на 41-м километре указанной трассы в Пыталовском районе 39-летний пыталовец за рулем ВАЗ-2107 также не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, после чего перевернулся. Водителя отправили в больницу с ушибом грудного отдела позвоночника.

Около 9:25 на 18-м километре автодороги Остров — Вышгородок в Островском районе 53-летняя псковичка за рулем Chevrolet Niva не справилась с управлением. Машина тоже оказалась в кювете и перевернулась. Женщина получила ушибы и гематомы, госпитализация не потребовалась.

Водители транспортных средств находились в трезвом состоянии, сотрудники ГИБДД проводят проверку по фактам ДТП.