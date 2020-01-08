Первенство Пскова по мини-баскетболу пройдёт с 14 по 17 января

11:17, 10 января 2020, ПАИ

С 14 по 17 января в Пскове пройдет Первенство города по мини-баскетболу среди общеобразовательных учреждений. В турнире примут участие 360 представителей более чем 20 школ города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Судейство на турнире будет вестись по облегченным правилам баскетбола: размеры площадки остаются стандартными, но отсутствует линия трёхочковых бросков, а линия штрафного броска расположена в четырех метрах от щита, кольцо располагается на высоте 2,6 метра, вес мяча не превышает 500 граммов. Игра проводится в два тайма по 16 минут с десятиминутным перерывом.

В каждой команде - по пять человек в возрасте от 12 лет.