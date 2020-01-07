Пивбар на проспекте Энтузиастов в Пскове поил посетителей лосьоном

11:06, 10 января 2020, ПАИ

Пивбар на проспекте Энтузиастов в Пскове поил посетителей спиртосодержащим лосьоном и водкой без сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На водке также отсутствовала маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации. Водка продавалась по цене, ниже установленной минимальной розничной.

В отношении собственника бара возбуждено административное расследование по части 2 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации. Из незаконного оборота изъяты 152 литра водки и 67 литров лосьона.

Материал проверки направлен в Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.