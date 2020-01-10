Завершился первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2019»

18:06, 10 января 2020, ПАИ

Сегодня, 10 января, в 18:00 на сайте Псковского агентства информации завершился первый тур голосования за участников Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019».

По итогам голосования определены участники второго тура, который начнется на сайте ПАИ 14 января, а завершится 26 января. В него попадут по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Параллельно начнёт работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

В этом году за победу в 12-и номинациях премии в первом туре голосования боролись 120 претендентов.

Планируется, что церемония награждения победителей пройдет 30 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».