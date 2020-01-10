0
18:06
Завершился первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2019»
18:02
Михаил Ведерников: Сотрудники прокуратуры показывают себя ответственными профессиональными
17:58
Более 30 тысяч человек посетили экскурсии в Псковском музее
16:54
Псковская таможня об очередях на границе: До середины января мы не ожидаем снижения нагрузки
15:41
Уникальное оборудование поступит в детскую музыкальную школу №1 Пскова
15:25
Денис Матвеев: Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы
15:23
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Псковской области
Еще новости
Общество

Завершился первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2019»

Сегодня, 10 января, в 18:00 на сайте Псковского агентства информации завершился первый тур голосования за участников Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019».

По итогам голосования определены участники второго тура, который начнется на сайте ПАИ 14 января, а завершится 26 января. В него попадут по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. 

Параллельно начнёт работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

В этом году за победу в 12-и номинациях премии в первом туре голосования боролись 120 претендентов.

Планируется, что церемония награждения победителей пройдет 30 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Народное признание - 2019
Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание» «Народное признание - 2019»: Определены 5 номинаций с наибольшим количеством проголосовавших Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019» Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2019» Руководитель псковского филиала Tele2 о 5G, сюрпризах и премии «Народное признание» Участники музыкального коллектива «Темная Башня» заявились на участие в премии «Народное признание-2019» Фестиваль «Псковское наследие» претендует на «Народное признание-2019» в номинации «Событие» Корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» выдвинут на «Народное признание – 2019» Спортзал «AthleticLOFT» поборется за «Народное признание - 2019» Печорское хозяйство «Хлебный хутор» претендует на премию «Народное признание-2019»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Завершился первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2019»
10 января 2020
Завершился первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2019»
Михаил Ведерников: Сотрудники прокуратуры показывают себя ответственными профессиональными
10 января 2020
Михаил Ведерников: Сотрудники прокуратуры показывают себя ответственными профессиональными
Более 30 тысяч человек посетили экскурсии в Псковском музее
10 января 2020
Более 30 тысяч человек посетили экскурсии в Псковском музее
Псковская таможня об очередях на границе: До середины января мы не ожидаем снижения нагрузки
10 января 2020
Псковская таможня об очередях на границе: До середины января мы не ожидаем снижения нагрузки
Денис Матвеев: Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы
10 января 2020
Денис Матвеев: Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Псковской области
10 января 2020
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Псковской области
ПсковГУ перевыполнил план по программе повышения квалификации
10 января 2020
ПсковГУ перевыполнил план по программе повышения квалификации
Автобусное движение на улице Юности в Пскове запустят с 13 января
10 января 2020
Автобусное движение на улице Юности в Пскове запустят с 13 января

Идет загрузка...