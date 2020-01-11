Конкурс на замещение должности директора Театрально-концертной дирекции объявлен в Пскове

09:04, 11 января 2020, ПАИ

Комитет по культуре Псковской области объявил конкурс на замещение должности генерального директора Театрально-концертной дирекции. Сообщение об этом опубликовано 10 января в печатной версии газеты «Псковская правда».

В конкурсе могут принять участие кандидаты с высшим образованием — экономическим, юридическим, культуры и искусства, и со стажем работы на руководящих должностях в сфере культуры и искусства не менее пяти лет.

К претенденту предъявляются требования на знание законов и нормативных правовых актов РФ, регламентирующих производственную и финансово-экономическую деятельность организации исполнительских искусств, кинематографии. Претендент должен знать технологию творческо-производственного процесса, подготовки нового и проката текущего репертуара, порядок составления и согласования перспективных репертуарных, производственно-финансовых планов, а также планов подготовки новых постановок. Знать перспективы технического, экономического и социального развития организации, порядок заключения и исполнения договоров и передовой опыт в сфере культуры и искусства. Желающий занять должность директора также должен разбираться в теории и практике менеджмента, психологии управления, социология искусства, кинематографа и сцены, трудовое и гражданское законодательство, авторское право, правила по охране труда и пожарной безопасности.

Желающим принять участие в конкурсе до 5 февраля необходимо подать документы в комитет по культуре (улица Конная, 2) в 414 кабинет. Конкурс состоится 12 февраля и будет состоять из письменного теста и собеседования.

Подробную информации можно получить по телефонам (8-8112) 29-98-87, 29-98-85.

С 2015 по 2018 год директором Театрально-концертной дирекции был Дмитрий Месхиев, с 2018 года по 1 ноября 2019 года эту должность занимала Людмила Цишковская.