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Общество

Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе

Чудское озеро. Фото ПАИ

Документацию для расчистки акватории Чудского озера у деревень Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы и Спицино Гдовского района подготовят в 2020 году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

В рамках продолжения реализация проекта «Чистая вода» проведут, в том числе, реконструкцию системы водоснабжения деревни Переслегино Великолукского района и несколько первоочередных мероприятий по ремонту водовода в Великих Луках.

Источник: Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Главным событием национального проекта «Экология» в Псковской области стала закупка новой противопожарной техники: 41 машина и 497 единиц оборудования. Общался со многими спасателями – такого обновления ресурсной базы не было никогда, практически все наиболее острые моменты теперь решены», – добавил губернатор.

Национальный проект «Экология» в Псковской области при финансировании в 152 млн рублей в 2019 году был выполнен на 100%.

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