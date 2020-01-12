Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе

17:25, 12 января 2020, ПАИ

Документацию для расчистки акватории Чудского озера у деревень Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы и Спицино Гдовского района подготовят в 2020 году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

В рамках продолжения реализация проекта «Чистая вода» проведут, в том числе, реконструкцию системы водоснабжения деревни Переслегино Великолукского района и несколько первоочередных мероприятий по ремонту водовода в Великих Луках.

«Главным событием национального проекта «Экология» в Псковской области стала закупка новой противопожарной техники: 41 машина и 497 единиц оборудования. Общался со многими спасателями – такого обновления ресурсной базы не было никогда, практически все наиболее острые моменты теперь решены», – добавил губернатор.

Национальный проект «Экология» в Псковской области при финансировании в 152 млн рублей в 2019 году был выполнен на 100%.