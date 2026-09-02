От Ботанического сада до Гремячей башни: идеальный воскресный маршрут предлагает Псковский музей

14:49, 02 сентября 2026, ПАИ

Любителей истории Пскова приглашают 6 сентября на неспешную прогулку по историческим местам города. Экскурсия «Аллеями старого города» позволит увидеть Псков с необычного ракурса и узнать больше о его древних достопримечательностях, отметили в Псковском музее.

Маршрут пройдет через зеленые зоны города — Ботанический, Летний и Финский парки. Во время прогулки участники смогут посмотреть на крепостную стену с другой стороны, а с петровских бастионов полюбоваться видами на исторические кварталы Пскова.

Продолжением экскурсии станут истории и тайны древних башен. Завершится прогулка у Гремячей башни, которую называют самой таинственной из псковских башен.

Экскурсия состоится в воскресенье, 6 сентября, в 14:00. Место встречи — у Главного здания Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7. Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (8112) 33-16-03.