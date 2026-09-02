Новый фельдшер начал работу на скорой помощи в Бежаницком районе

14:54, 02 сентября 2026, ПАИ

Новый специалист приступил к работе на станции скорой помощи в Бежаницах, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской станции скорой помощи.

Фельдшер Карина Бердникова с отличием окончила Псковский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело» и без колебаний выбрала Псковскую станцию скорой медицинской помощи, отметили в медучреждении.

Пройдя профессиональную переподготовку, она прибыла на пост в Бежаницы.

«Будучи целевиком, Карина Бердникова – это пример того, как любовь к профессии превращается в реальное дело. Мы верим, что её энергия и свежие знания станут надёжной опорой для нашего коллектива!» – отметили в пресс-службе станции скорой помощи.

Ранее новый врач УЗИ приступила к работе в Псковской областной инфекционной больнице.