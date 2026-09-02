Гадание на профессии: как в Пскове школьникам помогали с выбором будущего

15:03, 02 сентября 2026, ПАИ

Более 200 школьников и студентов посетили площадку Молодёжного кадрового центра на фестивале «Время открытий» в Пскове, сообщили ПАИ в областном центре занятости населения.

Фестиваль прошёл 1 сентября в Финском парке. Организатором выступил Центр молодёжи и общественных инициатив. Для участников работали лекции, выставка учебных заведений и интерактивные площадки от «Движения первых», студенческих отрядов, «Росмолодёжь. Предпринимай» и центра «Воин».

Молодёжный кадровый центр Псковской области представил на фестивале сразу несколько активностей: консультации о деятельности центра, профтестирование на тип личности и интерактив «Гадание на древние профессии». На площадке «Пространство инициатив» прошла игра, где участники угадывали профессии по эмодзи.

«Более 200 человек посетили нашу площадку на фестивале «Время открытий»! И это не просто цифра – это 200 горящих глаз и 200 новых идей о том, кем быть и куда двигаться. Профориентация может быть весёлой и живой. Мы рады, что смогли подарить участникам этот опыт!» – отметила руководитель Молодёжного кадрового центра Виктория Лагодич.