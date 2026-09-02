Грозы пройдут в Псковской области 3 сентября

14:50, 02 сентября 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 3 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ночью местами ожидается небольшой дождь, а днём в большинстве районов будут кратковременные дожди, местами гроза.

Будет дуть западный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём синоптики прогнозируют от +15 до +20 градусов. В Пскове ночью ожидается небольшой дождь, днём кратковременные дожди, гроза. Температура ночью составит от +12 до +14 градусов, днём обещают от +17 до +19. Атмосферное давление будет низким.

Напомним, восток Псковской области оказался в зоне интенсивных дождей из-за циклона.