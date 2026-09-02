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Общество

Опубликована программа фестиваля уличных культур и спорта​ в Великих Луках

Фестиваль уличных культур и спорта пройдёт в Великих Луках в субботу, 5 сентября. Мероприятие объединит любителей экстремальных видов спорта, музыки, танцев и уличной культуры. Фестиваль стартует в 12:00 на острове Дятлинка и продлится до 20:00. Вход свободный, сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив.

  • Фестиваль уличных культур и спорта​ пройдёт в Великих Луках 5 сентября
    Фото: предоставлено Центром молодёжи и общественных инициатив
  • Фестиваль уличных культур и спорта​ пройдёт в Великих Луках 5 сентября
    Фото: предоставлено Центром молодёжи и общественных инициатив
  • Фестиваль уличных культур и спорта​ пройдёт в Великих Луках 5 сентября
    Фото: предоставлено Центром молодёжи и общественных инициатив
  • Фестиваль уличных культур и спорта​ пройдёт в Великих Луках 5 сентября
    Фото: предоставлено Центром молодёжи и общественных инициатив

Для гостей подготовлены три тематические площадки: спортивная, музыкальная и образовательная. На спортивной площадке с 12:00 до 19:00 пройдут соревнования по самокату, BMX и скейтбордингу с показательными выступлениями от команды Tech Team, заездами в категориях «Новички» и «Про», а также соревнованиями за лучший трюк. Параллельно будут работать площадка панна-футбола и с 14:00 до 19:00 – площадка по стритболу.

Музыкальная площадка откроется в 13:00 с официальной церемонии. Зрителей ждут показательные выступления по автозвуку, батлы по брейкингу от псковского центра «О54», мастер-класс по битбоксу от МС «Трактор» из Великого Новгорода и диджей-сет от Dj Sush и Dj DrillOne из Пскова. Кульминацией вечера станет церемония награждения победителей и выступление МС «Трактор» с 19:00 до 20:00. На образовательной площадке пройдут творческие активности: с 14:00 до 17:00 – мастер-класс по росписи свитшотов, с 15:00 до 18:00 – школа рилсмейкеров «Рилсы, которые реально работают» от специалиста по работе со СМИ и педагога-организатора технопарка «Кванториум Псков» Анны Малахевич.

Организатором фестиваля выступает Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области в рамках реализации программы Росмолодёжи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

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