0
10:43
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
09:16
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
18:05
До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове
17:25
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
15:50
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
11:54
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
10:59
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
Еще новости
Общество

Движение автобусов запустили по улице Юности в Пскове

13 января в связи с вводом в эксплуатацию новых участков дорог открылось движение общественного транспорта по улицам Инженерной, Юности и Звездной в Пскове. Заезд автобусов на вышеперечисленные улицы будут осуществлять два маршрута № 30 «Рокоссовского-Архив» и № 23 «Вокзал - Архив». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На автобусе по маршруту № 23 будет возможность без пересадок добраться до поликлиники № 3, а также до остановки «Вокзал». На автобусе по маршруту № 30 пассажиры смогут доехать как до центра города (площадь Ленина) и пересесть на любой другой маршрут, так и без пересадок до района Завеличье.

Согласно новой схеме движения автобус по маршруту № 30 будет следовать по улице Труда до пересечения с улицей Инженерной, после чего будет совершать поворот на улицу Юности, далее поворот на улицу Звездную с последующим выездом на улицу Труда. Заезд автобуса № 30 на улицу Текстильную и улицу Новоселов отменен.

В новой схеме движения автобуса по маршруту № 23 добавляется участок по улице Труда до пересечения с улицей Инженерной, после чего автобус будет совершать поворот на улицу Юности, далее поворот на улицу Звездную с последующим выездом на улицу Труда.

Схема движения автобуса по маршруту № 11 «Вокзал - Архив» останется прежней.

ГППО «Псковпассажиравтотранс» дано поручение регулярно проводить обследование пассажиропотока для корректировки расписаний движения автобусов.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
13 января 2020
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
13 января 2020
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове
12 января 2020
До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
12 января 2020
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
12 января 2020
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
12 января 2020
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
12 января 2020
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»
12 января 2020
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»

Идет загрузка...