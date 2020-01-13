Движение автобусов запустили по улице Юности в Пскове

09:34, 13 января 2020, ПАИ

13 января в связи с вводом в эксплуатацию новых участков дорог открылось движение общественного транспорта по улицам Инженерной, Юности и Звездной в Пскове. Заезд автобусов на вышеперечисленные улицы будут осуществлять два маршрута № 30 «Рокоссовского-Архив» и № 23 «Вокзал - Архив». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На автобусе по маршруту № 23 будет возможность без пересадок добраться до поликлиники № 3, а также до остановки «Вокзал». На автобусе по маршруту № 30 пассажиры смогут доехать как до центра города (площадь Ленина) и пересесть на любой другой маршрут, так и без пересадок до района Завеличье.

Согласно новой схеме движения автобус по маршруту № 30 будет следовать по улице Труда до пересечения с улицей Инженерной, после чего будет совершать поворот на улицу Юности, далее поворот на улицу Звездную с последующим выездом на улицу Труда. Заезд автобуса № 30 на улицу Текстильную и улицу Новоселов отменен.

В новой схеме движения автобуса по маршруту № 23 добавляется участок по улице Труда до пересечения с улицей Инженерной, после чего автобус будет совершать поворот на улицу Юности, далее поворот на улицу Звездную с последующим выездом на улицу Труда.

Схема движения автобуса по маршруту № 11 «Вокзал - Архив» останется прежней.

ГППО «Псковпассажиравтотранс» дано поручение регулярно проводить обследование пассажиропотока для корректировки расписаний движения автобусов.