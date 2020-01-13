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Три человека погибли в ДТП в Псковском районе

Стоп-кадр с видео с места ДТП из группы "Жесть по-псковски"

Три человека погибли и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в деревне Стяглы Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на трассе столкнулись легковые автомобили, произошло все в 7:52 13 января.

«Автомашина «Рено» въехала в автомобиль «Черри Тигго». В результате погиб водитель первого автомобиля, а также водитель и пассажир второго», - сообщили в ведомстве. 

На месте происшествия работают службы спасения.

Фото УМВД России по Псковской областиФото УМВД России по Псковской областиФото УМВД России по Псковской областиФото УМВД России по Псковской области

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