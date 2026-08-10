Водитель Priora пострадал в лобовом столкновении с Opel в Куньинском районе
Лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и Opel произошло возле дома № 6 в деревне Альфинкино в Куньинском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В результате ДТП пострадал водитель Lada Priora, его госпитализировали.
На месте работают спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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