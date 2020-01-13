60-летняя псковичка перевела мошенникам более полумиллиона рублей

11:20, 13 января 2020, ПАИ

60-летняя псковичка перевела мошенникам более полумиллиона рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жительнице Пскова на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец заявил, что во избежание несанкционированного списания денег с её банковской карты их необходимо срочно перевести на запасной счет. Псковичка поверила мошеннику и лишилась 553 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Жертвой аналогичной преступной схемы стал и 66-лений житель Псковского района, который потерял 87 тысяч рублей. 59-летний житель Великолукского района тоже доверился мнимому сотруднику банка, обещавшему обезопасить его карту, и остался без восьми тысяч рублей.