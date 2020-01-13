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Общество

На закупку иностранных лекарств для российских детей выделили 22 млн рублей

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку не включенных в список зарегистрированных в России препаратов для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями, сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра, он подписал поручение о выделении средств из резервного фонда в сумме 22 млн рублей. Будут приобретены препараты для тяжело больных детей, в том числе «Фризиум».

Дмитрий Медведев напомнил, что подобные меры принимались и в прошлом году. Их цель - помочь больным детям, нуждающимся в лекарствах, которые в России не выпускаются, пояснил премьер-министр.

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