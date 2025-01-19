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Михаил Ведерников поздравил православных псковичей с Крещением

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных жителей региона с праздником Крещения Господня. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Михаил Ведерников поздравил православных псковичей с Крещением. Фото: ПАИ

«В этот день многие придерживаются традиции окунания в купели. Прошу всех, будьте внимательны и осторожны, окунайтесь только в специально оборудованных местах, когда там дежурят спасатели», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области пожелал жителям области крепкого здоровья и успехов в делах.

Напомним, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.

Ранее псковичам напомнили о правилах крещенского купания и рассказали, кому не рекомендуется окунаться в прорубь.

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