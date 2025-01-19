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Общество

Крещение Господне отмечают православные христиане 19 января

19 января православные христиане празднуют Крещение Господне, сообщает портал calend.ru.

Фото: ПАИ

Как отмечает издание, этот праздник является одним из самых древних в христианской церкви и восходит ко временам апостолов. Ранее он носил названия Епифания (Явление) и Теофания (Богоявление), а также праздник Светов, Святые Светы или просто Светы. «В этот день Бог приходит в мир, чтобы явить Свет Неприступный».

В память о том, что Спаситель освятил воду своим Крещением, проводится водосвятие. Вода освящается в храмах накануне праздника, а в сам день Богоявления – в реках или других источниках. Шествие для освящения природных водоёмов называется крестным ходом на Иордан.

Крещенская вода, известная как агиасма, считается святыней, обладающей исцеляющими свойствами. Её рекомендуется употреблять натощак по чайной ложке, небольшими порциями. Эту воду можно использовать для окропления жилых помещений, принимать в период болезни и наносить на болезненные участки. Освящённую в храме воду нельзя применять для бытовых нужд, таких как мытьё или стирка. Хранить святую воду лучше всего в доме, предпочтительно рядом с иконами.

В православной церкви этот праздник относится к числу двунадесятых и завершает Святки.

Напомним, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.

Ранее псковичам напомнили о правилах крещенского купания и рассказали, кому не рекомендуется окунаться в прорубь.

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