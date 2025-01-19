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Кинолог объяснил, какие породы собак труднее всего поддаются дрессировке

Существуют собаки, которые схватывают команды хозяина с полуслова, а есть и такие породы, для которых обучение даже простым командам требует от владельца особого подхода, специальных навыков и терпения, объяснил РИА Новости президент Российской кинологической Федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Владимир Голубев отметил, что не существует собак, которые совсем не поддаются дрессировке, и к каждому питомцу важно найти индивидуальный подход. Однако он добавил, что есть породы собак, которых дрессировать сложнее из-за их природных инстинктов, характера, активности и образа жизни. Он также предупредил, что таких питомцев не стоит заводить начинающим собаководам, поскольку обучение этих собак иногда требует особых знаний и навыков.

Он пояснил, что порода предоставляет лишь базовую информацию для оценки характера будущего питомца. Однако на поведение и обучаемость собаки также влияет множество других факторов, таких как окружающая среда, ранняя социализация, методы дрессировки и индивидуальные особенности конкретного животного.

Кинолог отметил, что одной из самых трудных в дрессировке пород являются независимые и своенравные акита. Эти собаки отличаются скромностью и чувством собственного достоинства, поэтому их владельцем должен быть уверенный в себе человек. Акита требует ежедневных тренировок, которые должны включать активные физические нагрузки и продолжительные прогулки. Эти собаки очень энергичны и лучше всего чувствуют себя в частном доме с просторной территорией, добавил Владимир Голубев.

Он также рекомендовал готовиться к длительным прогулкам и совместным тренировкам на свежем воздухе тем, кто планирует завести басенджи. Кинолог охарактеризовал этих собак как умных, независимых, но в то же время ласковых и чувствительных, которые могут проявлять недоверие к незнакомым людям. Дрессировка может быть затруднена из-за их самостоятельности, что приводит к отвлечению и недостаточной концентрации на командах хозяина.

Что касается афганских борзых, президент РКФ отметил, что они не подойдут тем, кто не обладает специальными знаниями и опытом в дрессировке. У собак этой породы ярко выражены рабочие качества, и им необходимы продолжительные прогулки с активными физическими нагрузками.

Владимир Голубев отметил, что тибетский мастиф является прирожденным охранником и преданным защитником, готовым до последнего защищать свою территорию и хозяина. Он подчеркнул, что габариты, характер и выраженные охранные качества этой породы диктуют хозяину свои условия. Воспитание тибетских мастифов требует особых навыков и знаний, и лучше, если дрессировкой будет заниматься опытный кинолог, который сможет также передать хозяину основы управления этой собакой. Кроме того, питомцам необходимы повышенное внимание и ежедневные тренировки.

Также активные сибирские хаски требуют значительного внимания со стороны владельца. Известные своими выдающимися рабочими качествами, эти собаки могут начать проявлять разрушительное поведение в доме и развивать нежелательные привычки, если им не будет уделено достаточно времени для длительных прогулок и активных тренировок.

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