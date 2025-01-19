До +4 градусов прогнозируют в Псковской области 20 января
Облачная погода ожидается в Псковской области 20 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Ночью без существенных осадков. Днём местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +4 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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