0
16:03
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
11:05
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
13:50
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
16:01
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
15:55
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
10:41
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
16:50
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
Еще новости
Спорт

Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»

В Псковской области в 2020 году откроются пять спортивных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, соответствующее соглашение уже подписано с министерством спорта.

Спортивные объекты появятся в Куньинском, Невельском, Гдовском, Локнянском и Себежском районах. Работы будут идти в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

На приобретение оборудования для каждой спортивной площадки из бюджета выделят более 3 млн рублей. Подготовку основания и монтаж оборудования муниципальные образования выполнят за свой счёт. 

Новые спорткомплексы позволят жителям районов заниматься физкультурой каждый день, здесь же спортсмены смогут проводить тренировки по воркауту.

В 2019 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в Псковской области были открыты 10 спортивных площадок для тренировки и сдачи норм ГТО.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
13 января 2020
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
08 января 2020
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
04 января 2020
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
01 января 2020
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
31 декабря 2019
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
30 декабря 2019
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
27 декабря 2019
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
Псковичи завоевали медали на международном турнире по боксу
23 декабря 2019
Псковичи завоевали медали на международном турнире по боксу

Идет загрузка...