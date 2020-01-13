Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»

16:03, 13 января 2020, ПАИ

В Псковской области в 2020 году откроются пять спортивных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, соответствующее соглашение уже подписано с министерством спорта.

Спортивные объекты появятся в Куньинском, Невельском, Гдовском, Локнянском и Себежском районах. Работы будут идти в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

На приобретение оборудования для каждой спортивной площадки из бюджета выделят более 3 млн рублей. Подготовку основания и монтаж оборудования муниципальные образования выполнят за свой счёт.

Новые спорткомплексы позволят жителям районов заниматься физкультурой каждый день, здесь же спортсмены смогут проводить тренировки по воркауту.

В 2019 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в Псковской области были открыты 10 спортивных площадок для тренировки и сдачи норм ГТО.