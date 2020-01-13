Елизавета II одобрила решение Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий

21:49, 13 января 2020, ПАИ

Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала решение принца Гарри и его жены Меган Маркл снять с себя полномочия старших членов королевской семьи, пишут западные СМИ.

В своем официальном заявлении королева отметила, что поддерживает стремление Гарри и Меган к более независимой жизни, но при этом сама Елизавета II предпочла бы, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи.

Теперь для Гарри и Меган начнет действовать «переходный период», во время которого супруги будут находиться в Великобритании и Канаде. В ближайшие дни ожидаются окончательные решения о дальнейшей судьбе королевской семьи.