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Общество

Бланки полисов ОСАГО изменятся в России

В России со второго квартала текущего года страховые компании начнут использовать бланки нового образца для оформления полисов ОСАГО, сообщили Псковскому агентству информации в Российском союзе автостраховщиков.

В организации отметили, что выдача полисов ОСАГО на бланках серий «ККК» и «МММ» будет полностью прекращена к 1 апреля. На смену устаревшим сериям придут новые – «ННН» и «РРР».

Бланки новой серии «ННН» будут иметь оборотную сторону для информации о дополнительных договорах страхования. Такая возможность станет доступна после того, как появится нормативный акт ЦБ, регламентирующий заключение таких договоров. А серия «РРР» будет применяться для полисов, которые не предусматривают заключения договоров дополнительного страхования. 

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