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Общество

Петербуржец обворовал посетителя кафе в Пскове

49-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали полицейские по подозрению в краже смартфона и денег у посетителя одного из псковских кафе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла в ночь на Рождество в кафе на улице Леона Поземского. Мужчина признался в преступлении, похищенный телефон изъяли.

Кроме этого, полицейские установили причастного к краже аккумулятора из автомашины ВАЗ-2107, произошедшей на улице Олега Кошевого в Пскове в период с 9 по 10 января. Им оказался 23-летний безработный пскович.

Невельские полицейские задержали ранее судимого 31-летнего грузчика одного из местных магазинов. 13 января он украл из торгового помещения около 50 тысяч рублей.

А в Острове задержали 18-летнего псковского учащегося, который в январе похитил из двух гаражей циркулярную пилу, угловую шлифовальную машинку, дрель, инструменты и другое имущество на общую сумму более 25 тысяч рублей. В ведомстве обратили внимание на то, что подозреваемого поймали с применением служебно-розыскной собаки. Похищенное удалось изъять.

По фактам перечисленных преступлений возбудили уголовные дела, добавили в ведомстве.

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