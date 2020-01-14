В Псковской области разработан законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих смесей

19:15, 14 января 2020, ПАИ

В рамках борьбы с реализацией бестабачной никотиносдержащей продукции на территории Псковской области разработан проект закона об ограничении продажи таких продуктов в регионе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, глава региона Михаил Ведерников уже внес документ в Псковское областное Собрание депутатов.

Законопроект предполагает установить ответственность за распространение на территории данного субъекта страны никотиносодержащих конфет, жвачки и других продуктов, получивших широкое распространение в подростковой среде.

В России на данный момент установлен запрет на оптовую и розничную торговлю насваем (вид некурительного табачного изделия) и снюсом (сосательный табак). Однако в продаже тут же появилась никотиносодержащая продукция, призванная стать заменителем попавших под запрет товаров. Отличительная особенность данных видов продукции в том, что они содержат до 40-60 мг никотина в то время как в обычной сигарете его не более 1,5 мг.

Результатом бесконтрольной торговли стало проникновение данного вида товаров в образовательные учреждения. В настоящее время никотиносодержащая продукция стала популярной среди подростков, однако люди, употребляющие данные вещества, не отдают себе отчет в таящейся в таких конфетах и жвачках опасности — это привыкание, риск заболеваний верхних дыхательных путей, пищевода, желудка, сердца и сосудов, онкологии. При этом, отмечают эксперты, из-за величины дозы никотина возможно и расстройство сознания у подростков.

На территории Псковской области были выявлены факты распространения таких препаратов в школах.

Решением главы региона педагогам образовательных учреждений поручено взять ситуацию на особый контроль. Законопроект призван остановить распространение опасных веществ в молодежной среде до вступления в силу соответствующего закона на федеральном уровне, сейчас такой документ находится на рассмотрении в Государственной Думе.

В регионе законопроектом распространение опасных веществ грозит административным штрафом: 2,5 тысяч рублей физлицам, 5 тысяч рублей — должностным лицам, от 10 до 50 тысяч рублей — юридическим лицам. Документ будет рассмотрен на ближайшей сессии Собрания.