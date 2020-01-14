Места для крещенских купаний определили в Пскове и Псковском районе

21:05, 14 января 2020, ПАИ

Места для массовых крещенских купаний определили в Пскове и Псковском районе в ходе совещания с участием представителей администрации области, МЧС, правоохранительных ведомств и Псковской епархии 14 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В Пскове площадкой для крещенских купаний 19 января станет только центральный городской пляж, а в Псковском районе – источник святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно, Елизаровский источник Спасо-Елеазаровского женского монастыря, источники Никандровской пустыни и Крыпецкого монастыря, а также река Великая в деревне Выбуты.

Отмечалось, что приходить к купелям лучше в светлое время суток. «Окунуться в источнике можно после утренней литургии 18 и 19 января, в эти дни будет происходить великое освящение воды. Вечером таинство можно совершить в источниках при монастырях. Там для этого все оборудовано», — пояснил иерей города Пскова Михаил Федоров.

Безопасность и порядок в местах массовых купаний обеспечат сотрудники аварийно-спасательной службы и подразделений государственной инспекции по маломерным судам, пожарные, наряды патрульных служб ГИБДД и Росгвардии и представители общественных организаций.

Кроме этого, на местах будут дежурить 40 сотрудников МЧС, обученных к проведению подобных работ и 14 единиц техники (включая водолазные станции, судна и катеры на воздушной подушке).

А оказание экстренной неотложной медицинской помощи обеспечат дежурные бригады, в том числе в местах массовых купаний. Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Зоя Шапошникова напомнила, что в холодной воде разрешено находиться не более минуты, чтобы не переохладился организм.