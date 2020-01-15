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Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию

15 января президент России Владимир Путин выступает с традиционным обращением к Федеральному посланию. Церемония началась в 12:00 в Центральном выставочном зале «Манеж».

На церемонию приглашены свыше 1 тыс. 300 человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Традиционно содержание послания заранее не разглашается. Ожидается, что в ходе обращения Владимир Путин обозначит основные направления развития страны и поставит ключевые задачи.

В 2019 году президент выступал с посланием в феврале. Тогда глава государства рассказал о приоритетах российской внешней политики, поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора, создать Национальный космический центр и развивать спутники.

Нынешнее послание является уже 16-м для Владимира Путина.

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