Одно из почтовых отделений ограбили в Пскове

11:17, 15 января 2020, ПАИ

В Пскове утром 15 января ограбили одно из почтовых отделений. Преступники забрали деньги, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Расследование находится на контроле начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова. По его поручению на место преступления направлены специалисты для проведения следственных действий.

Также организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.