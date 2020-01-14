Одно из почтовых отделений ограбили в Пскове
В Пскове утром 15 января ограбили одно из почтовых отделений. Преступники забрали деньги, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Расследование находится на контроле начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова. По его поручению на место преступления направлены специалисты для проведения следственных действий.
Также организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.