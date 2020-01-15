Президент России призвал губернаторов наращивать темпы строительства детских садов и яслей

12:26, 15 января 2020, ПАИ

«Выбраться из демографической ловушки» - такую задачу поставил президент России Владимир Путин, обращаясь 15 января с посланием к Федеральному Собранию передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нас почти 147 млн человек, но мы вступили в сложный демографический период. Нам удалось добиться положит результатов в демографии и в какой-то момент выйти на естественный прирост. Но сейчас количество рождающихся детей вновь падает, так как семьи создают малочисленные поколения 1990-х годов», - сказал он.

Именно поэтому предусмотрен большой пакет мер по обеспечению устойчивого роста рождаемости.

Один из шагов — создание условий для развития и воспитания детей.

«Каждый наш шаг, закон, госпрограммы мы должны оценивать с точки зрения высшего приоритета - сбережения и умножения народа России. Надо идти от конкретных ситуаций. Так важнейший вопрос - возможность устроить ребенка в ясли. Мы выделил средства регионам, чтобы они могли создать 255 тысяч мест в яслях, создано 77,7 тысяч мест», - сказал глава государства.

Владимир Путин обратился к губернаторам: «нельзя так работать, я прошу вас наверстать этот пробел».