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Кишечную палочку и плесень обнаружило Роскачество в чёрном перце

Роскачество провело проверку чёрного молотого перца в российских магазинах и обнаружило в товарах нескольких торговых марок кишечную палочку и плесень, сообщается на сайте ведомства.

«В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции» количества бактерий (КМАФАнМ, мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы). В продукте четырёх торговых марок – превышение по допустимому техрегламентом количеству плесени. Помимо этого, в трёх специях специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки и одной – сульфитредуцирующие клостридии, наличие которых не допускается техническим регламентом», - говорится в сообщении Роскачества.

В перце 12 торговых марок присутствовали пыль или непромолотые кусочки, в 19 товарах экспертов смутил коричневатый или зеленоватый оттенки, а перец 16 торговых марок был слабожгучим или с посторонними привкусом и запахом.

Испытания по 34 показателям качества и безопасности прошли товары 30 торговых марок чёрного молотого перца, произведённых в России, Австрии, Вьетнаме, Польше и Эстонии. Стоимость специй составила от 27 до 550 рублей за 100 граммов продукта. 

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