Президент Белоруссии намерен расширить сотрудничество с Латвией

11:20, 16 января 2020, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает расширить сотрудничество с Латвией. Об этом он заявил 16 января на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил, что экономические связи двух стран во времена СССР были очень сильными, но за последние годы многое утеряно. Он подчеркнул, что сторонам необходимо воспользоваться сегодняшним моментом и серьезно расширить сотрудничество.

В 2018 году товарооборот между Белоруссией и Латвией составил 582,7 млн долларов. Это почти на 33% больше по сравнению с 2017 годом. Экспорт составил 485,6 млн долларов, а импорт - 97,1 млн долларов. С января по ноябрь 2019 года товарооборот был на уровне более $460 млн долларов, при экспорте в 377,5 млн. В Белоруссии работают 585 предприятий с участием латвийского капитала в различных сферах: торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики.