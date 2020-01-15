0
00:59
Большая перемена
19:39
Владимир Путин подписал указ об отставке правительства
19:24
Президент РФ представил кандидатуру на должность премьер-министра
16:53
Правительство РФ подало в отставку
14:46
Александр Котов: Собрание готово оперативно изменить законодательство региона для выполнения поставленных президентом задач
12:38
Бесплатным горячим питанием обеспечат всех российских школьников 1 - 4 классов
12:29
Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет будут получать российские семьи
Еще новости
Политика

Президент Белоруссии намерен расширить сотрудничество с Латвией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает расширить сотрудничество с Латвией. Об этом он заявил 16 января на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил, что экономические связи двух стран во времена СССР были очень сильными, но за последние годы многое утеряно. Он подчеркнул, что сторонам необходимо воспользоваться сегодняшним моментом и серьезно расширить сотрудничество.

В 2018 году товарооборот между Белоруссией и Латвией составил 582,7 млн долларов. Это почти на 33% больше по сравнению с 2017 годом. Экспорт составил 485,6 млн долларов, а импорт - 97,1 млн долларов. С января по ноябрь 2019 года товарооборот был на уровне более $460 млн долларов, при экспорте в 377,5 млн. В Белоруссии работают 585 предприятий с участием латвийского капитала в различных сферах: торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Владимир Путин подписал указ об отставке правительства
15 января 2020
Владимир Путин подписал указ об отставке правительства
Президент РФ представил кандидатуру на должность премьер-министра
15 января 2020
Президент РФ представил кандидатуру на должность премьер-министра
Правительство РФ подало в отставку
15 января 2020
Правительство РФ подало в отставку
Александр Котов: Собрание готово оперативно изменить законодательство региона для выполнения поставленных президентом задач
15 января 2020
Александр Котов: Собрание готово оперативно изменить законодательство региона для выполнения поставленных президентом задач
Бесплатным горячим питанием обеспечат всех российских школьников 1 - 4 классов
15 января 2020
Бесплатным горячим питанием обеспечат всех российских школьников 1 - 4 классов
Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет будут получать российские семьи
15 января 2020
Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет будут получать российские семьи
Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
15 января 2020
Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Досрочные выборы главы Печорского района назначены на 5 апреля
14 января 2020
Досрочные выборы главы Печорского района назначены на 5 апреля

Идет загрузка...