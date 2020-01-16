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Политика

Путин: Отказ от индексации пенсий будет считаться нарушением Конституции

Закрепление в Конституции РФ обязательной индексации пенсии не позволит отказаться от этого шага в пользу других приоритетов. Об этом 16 января заявил Владимир Путин на встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны, передает ТАСС.

«Вроде бы мы и так это делаем на сегодняшний день, но так было не всегда, и многие из присутствующих здесь об этом хорошо осведомлены, знают», - добавил глава государства.

Кроме того, он отметил, что чаще всего отказ от индексации аргументируют нехваткой средств.

«Если мы зафиксируем в конституции необходимость индексации, то так уже никогда в будущем никто не скажет», - считает Владимир Путин.

В завершении он добавил, что при нарушении конституции будут применены меры. В этом случае президент сможет отреагировать на нарушение в отношении всех должностных лиц, и даже отстранить от должности.

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