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На 21 миллион рублей оштрафовали антимонопольщики нарушителей в Псковской области

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области за 2019 год вынесло 206 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 21 миллион рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности за прошедший год к ответственности привлечено 166 должностных лиц, в том числе 129 чиновников различного ранга и 30 юридических лиц. В ходе судебных заседаний обжаловано 35 штрафов, из них отменено 4.

В ведомстве обратили внимание на частичное снисхождение со стороны его специалистов - бизнесмены, нарушившие закон впервые, получали не денежный штраф, а лишь письменное предупреждение. Таких предпринимателей за год было 12 человек. «В случае, если они проигнорируют полученное предупреждение, крупного штрафа не избежать», - добавили в управлении.

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