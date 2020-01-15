На 21 миллион рублей оштрафовали антимонопольщики нарушителей в Псковской области

18:09, 16 января 2020, ПАИ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области за 2019 год вынесло 206 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 21 миллион рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности за прошедший год к ответственности привлечено 166 должностных лиц, в том числе 129 чиновников различного ранга и 30 юридических лиц. В ходе судебных заседаний обжаловано 35 штрафов, из них отменено 4.

В ведомстве обратили внимание на частичное снисхождение со стороны его специалистов - бизнесмены, нарушившие закон впервые, получали не денежный штраф, а лишь письменное предупреждение. Таких предпринимателей за год было 12 человек. «В случае, если они проигнорируют полученное предупреждение, крупного штрафа не избежать», - добавили в управлении.