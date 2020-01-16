Деревянный переход через реку в Острове обустроен на время капремонта цепных мостов

18:14, 16 января 2020, ПАИ

Деревянный переход через реку Великую в Острове обустроен на время ремонта цепных мостов для удобства жителей города, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Пешеходный проход по северному пролёту цепных мостов из-за капитального ремонта, который начался 1 ноября 2019 года, был закрыт 16 января 2020 года. Глава района заверил, что созданы необходимые условия для того, чтобы жителям города проводимые работы не доставил неудобств.

Цепные мосты в Острове – единственные в стране транспортные цепные мосты, сохранившиеся с середины XIX века. Протяженность каждого из пролетов превышает 90 метров.

Средства на ремонт выделены по итогам переговоров 2018 года - губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к руководству Росавтодора с предложением участвовать в мероприятиях по сохранению уникального объекта.