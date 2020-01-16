В Европе признали потребность в России

22:15, 16 января 2020, ПАИ

Россия необходима Европе, а у России есть потребность в Европе. Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози в ходе сессии «Глобальная повестка: вызовы, возможности, риски» на Гайдаровском форуме, сообщает Лента.ру.

«Европа нужна России, а Россия нужна Европе. Наши судьбы взаимосвязаны. Те, кто этого не понимают, — вообще ничего не понимают в географии и истории», — сказал он. Бывший президент Франции признался в любви к России и назвал ее страной с европейской культурой. «Для меня каждый приезд в Россию — это счастье. У меня каждый раз такое чувство, что я приезжаю в страну с европейской культурой. И я чувствую близость к этой культуре», — признался политик.

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15-16 января. Его организаторами являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.