Вакантный мандат в Собрании депутатов Опочецкого района занял Павел Цветков
Вакантный мандат в Собрании депутатов Опочецкого района занял Павел Цветков, выдвинутый региональным отделением ЛДПР. Решение о передаче мандата приняла территориальная избирательная комиссия муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в облизбиркоме.
Павел Цветков уже зарегистрирован депутатом Собрания депутатов Опочецкого района шестого созыва, ему выдано соответствующее удостоверение.
Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Андриана Иванова, избранного в составе единого списка кандидатов от ЛДПР.