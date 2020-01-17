0
08:47
Экс-главный редактор «Аргументов и фактов» возглавил пресс-службу администрации Пскова
16:40
Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совбеза
16:27
Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
15:30
Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России
00:59
Большая перемена
19:39
Владимир Путин подписал указ об отставке правительства
19:24
Президент РФ представил кандидатуру на должность премьер-министра
Еще новости
Политика

Вакантный мандат в Собрании депутатов Опочецкого района занял Павел Цветков

Вакантный мандат в Собрании депутатов Опочецкого района занял Павел Цветков, выдвинутый региональным отделением ЛДПР. Решение о передаче мандата приняла территориальная избирательная комиссия муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в облизбиркоме.

Павел Цветков уже зарегистрирован депутатом Собрания депутатов Опочецкого района шестого созыва, ему выдано соответствующее удостоверение.

Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Андриана Иванова, избранного в составе единого списка кандидатов от ЛДПР.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Экс-главный редактор «Аргументов и фактов» возглавил пресс-службу администрации Пскова
17 января 2020
Экс-главный редактор «Аргументов и фактов» возглавил пресс-службу администрации Пскова 1
Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совбеза
16 января 2020
Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совбеза
Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
16 января 2020
Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России
16 января 2020
Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России
Владимир Путин подписал указ об отставке правительства
15 января 2020
Владимир Путин подписал указ об отставке правительства
Президент РФ представил кандидатуру на должность премьер-министра
15 января 2020
Президент РФ представил кандидатуру на должность премьер-министра
Правительство РФ подало в отставку
15 января 2020
Правительство РФ подало в отставку
Александр Котов: Собрание готово оперативно изменить законодательство региона для выполнения поставленных президентом задач
15 января 2020
Александр Котов: Собрание готово оперативно изменить законодательство региона для выполнения поставленных президентом задач

Идет загрузка...