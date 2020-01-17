Олег Брячак намерен в суде отстаивать пост руководителя Псковского реготделения «Справедливой России»

11:20, 17 января 2020, ПАИ

Руководитель Псковского регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак будет в суде отстаивать свою должность. Об этом он сообщил корреспонденту Псковского агентства информации.

По словам Олега Брячака, у него возник конфликт с первым секретарем Псковского обкома КПРФ Петром Алексеенко. «Здесь ситуация такая: есть две партии - «Справедливая Россия» и КПРФ, и нам бы быть друзьями и союзниками, но руководство КПРФ открыто своё региональное отделение уничтожает. Я на это не мог спокойно смотреть, что от такого руководителя страдают прекрасные люди, состоящие в этой партии, и открыто об этом сказал Петру Алексеенко. В итоге получил «подлую ответочку»: Пётр Алексеенко отправил первого секретаря комитета Псковского районного отделения КПРФ Александра Ножку в прокуратуру написать на меня заявление», - рассказал лидер псковской «Справедливой России».

Прокуратура Псковской области провела проверку, по результатам которой пришла к выводу, что Олег Брячак не может занимать должность руководителя регионального отделения «Справедливой России» в связи с процедурой банкротства. Однако, по его мнению, если человек находится в процедуре банкротстве, он не может занимать руководящую должность в коммерческой структуре, либо быть учредителем. «А региональное отделение нашей партии не отвечает признакам коммерческой структуры», - подчеркнул лидер псковских справедливороссов.

Он отметил, что этот вопрос будет решаться в суде. «Мы обратимся в суд, и он, соответственно, уже вынесет решение», - отметил Олег Брячак. По его словам, если суд примет не его сторону, то региональное отделение «Справедливой России» соберет конференцию, на которой выберет нового председателя на период процедуры банкротства прежнего руководителя. «Никаких проблем я в этой ситуации не вижу, у нас в партии достойные люди, и практически каждый может занять этот пост. К тому же мне осталось побыть год с небольшим в этой процедуре банкротства», - заметил Олег Брячак.

20 июля 2017 года Арбитражный суд Псковской области удовлетворил заявление Олега Брячака о признании его банкротом. В его отношении введена процедура реализации имущества.