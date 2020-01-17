Приёмка построенного по нацпроекту физкультурного комплекса состоялась в Великих Луках

13:12, 17 января 2020, ПАИ

В Великих Луках депутаты «Единой России» вместе с представителями подрядной организации посетили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), построенный в северном микрорайоне города в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском региональном отделении партии.

ФОКОТ уже открыт для великолучан. Здесь проходят занятия воспитанников спортивной школы «Олимпия» и учеников школы № 12. Спортплощадка освещена, поэтому доступна для занятий и в вечернее время. С наступлением благоприятных погодных условий также планируется выполнить благоустройство, добавил подрядчик.

«Комплекс получился очень хорошим. Можно заниматься футболом, бегом, скандинавской ходьбой, игровыми видами спорта, есть уличные тренажеры и воркаут-площадка. Наши дети здесь уже проводят занятия, жители микрорайона до позднего вечера занимаются спортом», – сказала депутат фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Елена Даньшова.

Заместитель секретаря местного отделения партии Константин Максимов подчеркнул, что «Единая Россия» контролирует все строящиеся и ремонтирующиеся в городе объекты. «Депутаты от «Единой России» по округам, члены политсовета мониторят ситуацию, выходят на объекты, чтобы убедиться в том, что работы выполнены качественно, бюджетные средства освоены эффективно», – сказал он и напомнил, что аналогичный ФОКОТ в 2015 году в рамках партийного проекта был построен на острове Дятлинка, и эта спортплощадка показала свою востребованность.

Еще одним популярным спортивным центром станет и новый ФОКОТ, уверена депутат фракции «Единой России» в Великолукской городской Думе Елена Чернозубова. Жители северного микрорайона, по ее словам, просили, чтобы здесь построили такую же площадку, как на Дятлинке, и за довольно короткие сроки удалось это сделать.

«Здесь с удовольствием уже занимаются и дети, и взрослые. Отмечу, что сюда приходят не только жители нашего, северного микрорайона. Это уже говорит о популярности и востребованности нового физкультурно-оздоровительного комплекса», – добавила Елена Чернозубова.