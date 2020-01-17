Власти Великих Лук отреагировали на жалобы жителей по уборке контейнерной площадки

14:53, 17 января 2020, ПАИ

Жители Великих Лук пожаловались на неудовлетворительное состояние контейнерной площадки во дворе дома 12 по улице маршала Жукова.

«Не так давно её уже обсуждали. (Что помойка стоит по середине двора, создаёт ужасные ароматы и вывезти её нормально не могут) А вот наглядный пример того как выглядит двор в ветреную погоду. И так всегда когда ветер чуть сильнее обычного. Дворники, конечно же, все убирают, но лично мне неприятно утром от стёкол своего авто отлеплять всякие салфетки и фантики!», - написали они в одной из социальных сетей.

На жалобу отреагировали сотрудники администрации города. «Работы по уборке мусора по улице маршала Жукова будут произведены силами ООО «Управдом». Управляющей компании выдано предписание о необходимости строго соблюдать график уборки прилегающей территории», - говорится в ответе.

Также был указан конкретный специалист муниципального учреждения «УЖКХ г. Великие Луки», ответственный за контроль над ситуацией. Похожая жалоба появилась в соцсетях на мусор на улице Зверева в Великих Луках. На данный момент мусор убран, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.