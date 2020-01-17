Председателей псковских СНТ по вопросу кадастровых работ готов обучать региональный комитет по сельскому хозяйству

15:57, 17 января 2020, ПАИ

Председателей садоводческих товариществ по вопросам проведения комплексных кадастровых работ готовы обучать специалисты комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по развитию садоводства, которое провела вице-губернатора Нинель Салагаева 17 января, заявил руководитель комитета Николай Романов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Романов сообщил, что состоялись 16 рабочих совещаний по вопросам оформления в собственность земель на территории СНТ. В 5 СНТ проведены работы по постановке земель общего пользования на кадастровый учет.

«Пять - для меня цифра новая. Я знаю, что окончательно кадастровая проблема не решена в 13 СНТ», - заметила председатель комиссии по садоводству Псковской области Анна Войченко.

По поводу комплексных кадастровых работ руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко заметила, что должны быть качественные документы территориального планирования. «Те карты, которые хранятся в Росреестре, были подготовлены очень давно. Мы не знаем ту территорию, которая сегодня есть. Может там 5 СНТ, а может 145 СНТ. Из-за отсутствия актуальных сведений возникает сложность для включения садоводств в план проведения комплексных кадастровых работ», - добавила специалист.

«Комплексные кадастровые работы - это новый вид деятельности для СНТ. Нужно обучать председателей СНТ в этом плане», - обратила внимание Анна Войченко. Николай Романов ответил, что комитет готов оказать такую помощь.

Нинель Салагаева обратила внимание, что никто не ведет комплексную работу с СНТ, и указала Анне Войченко на то, что она должна представлять интересы всех садоводств области (всего их в регионе 341), чего пока нет.