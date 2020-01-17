Россия и Белоруссия ведут переговоры по спорным темам в отношениях

17:06, 17 января 2020, ПАИ

Страны продолжают вести профессиональный диалог по спорным темам в отношениях. Наличие противоречий «естественно» при высокой интенсивности российско-белорусских торгово-экономических связей, передает ТАСС.

В российском МИД добавили, что профессиональный диалог нацелен на достижение взаимовыгодных решений, которые будут иметь долгосрочный положительный эффект для экономик двух стран. Также отмечается, что ведется работа над отраслевыми дорожными картами.

«Эти карты, всего их 31, представляют собой траекторию дальнейшей интеграции наших стран практически во всех сферах хозяйственной жизни – финансовой, промышленной и других», - добавили в ведомстве.

По линии министерств иностранных дел России и Белоруссии отметили эффективное развитие сотрудничества.