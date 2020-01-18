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Политика

Беспрецедентной назвал Вячеслав Володин роль СССР в победе над фашизмом

Беспрецедентной назвал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин роль СССР в победе над фашизмом. Об этом он заявил на встрече с активом Псковской области 18 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Великая Отечественная война оставила след и на семье Вячеслава Володина - его дед погиб в 1941-м году под Тихвином. 

Поводом для обращения к теме памяти и дополнительных мер для граждан, переживших войну, стала инициатива депутата Псковского областного Собрания Анатолия Копосова. «Я понимаю, что федеральный закон о детях-войны пока не принят, но хотелось, чтобы в эту памятную дату была оказана определенная поддержка на федеральном уровне, например, указом президента», - сказал парламентарий.

Вячеслав Володин заверил в том, что данный вопрос может быть обсужден в ближайшее время. 

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